Modica, Giorgio Sparacino ed Enzo Ruta: omaggio a due uomini di teatro

Giorgio Sparacino ed Enzo Ruta, registi e attori modicani prematuramente scomparsi, sono stati ricordati sabato sera nei locali della Società Operaia di corso Umberto, a Modica, per iniziativa del Caffè Letterario Quasimodo nel terzo appuntamento della stagione.

Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario, ha sottolineato il ruolo di due personaggi che hanno anche arricchito alcuni appuntamenti dell’associazione culturale con le loro interpretazioni dei grandi della Letteratura. Ha anche ricordato il loro contributo alla nascita e allo sviluppo del teatro a Modica.

L’attore e regista Giovanni Spadola ha ricordato la sua amicizia con Enzo Ruta, un appassionato delle tradizioni locali, studioso di fatti e personaggi legati alla Sicilia e, in particolare, al territorio modicano. Enzo Ruta, nel suo lungo sodalizio con le compagnie teatrali locali, ha costituito un patrimonio notevole nella realizzazioni di spettacoli di grande interesse, anche storico.

E’ stato poi Alessandro Sparacino, il figlio di Giorgio, a tracciare il rapporto con il padre, le prime esperienze sui palcoscenici, le scelte teatrali, prima amatoriali e, successivamente da professionista.

A concludere gli interventi è stato l’attore Andrea Tidona che ha voluto ricordare Giorgio Sparacino ed il loro lungo rapporto di amicizia e di stima reciproca da quando ha debuttato proprio, con Giorgio Sparacino regista, nel salone del Sacro Cuore. Andrea Tidona è stato anche l’attore principale in alcuni lavori con la regia di Sparacino che chiamava l’amico per ruoli di rilievo, compatibilmente con gli impegni di Tidona diventato, nel frattempo, un grande attore richiesto per teatro, cinema e televisione.

La serata ha visto anche la Lectura Dantis di Aurora Blandino e Leonardo Sammito, studenti dell’ Istituto Verga di Modica, che hanno letto il canto V dell’inferno, gli intermezzi musicali del Duo Giannino Amore e di Giuseppe Veneziano, Tenore, che ha collaborato anche con il Coro del Teatro alla Scala. E’ stato anche possibile ammirare due quadri raffiguranti gli attori e registi Giorgio Sparacino ed Enzo Ruta con lo sfondo del Teatro Garibaldi di Modica, realizzati dal pittore modicano Guido Cicero. L'incontro è stato moderato dalla poetessa Silvana Blandino.

NELLA FOTO di Nino Sparacino, da sinistra: Silvana Blandino, Giovanni Spadola, Domenico Pisana, Andrea Tidona, Alessandro Sparacino, Guido Cicero.