Volley, serie C. Primi tre punti per la Genovese Eurialo Siracusa: al tensostatico piegata la resistenza dell’Aurora

Genovese Eurialo Siracusa 3

Aurora Siracusa 1

Genovese Eurialo Siracusa: Bennardo, Cantalanotte, Carucci, Colombo, Farinella, Franzò, Iemmolo, Iemulo, Longo, Maltese, Padula, Perticone, Salamone, Sortino. All. Scandurra.

Aurora Siracusa: Romeo, Lisfera, Stracuzza, Perez, Giuliano, Majuri, Fortuna, D’Angelo, Merluzzi, Cappellani, Miceli, Gianchino, Lo Piccolo, Grasso. All. Garozzo.

Arbitri: Iudica e Guarnaccia di Catania

Parziali: 25-16, 25-16, 20-25, 25-15

Primi 3 punti e primo brindisi in campionato. La Genovese Eurialo Siracusa riscatta il passo falso di Acicatena, battendo 3-1 al pallone tensostatico della cittadella dello sport “Concetto Lo Bello” l’Aurora Siracusa nella seconda partita del campionato di pallavolo femminile serie C.

Prima del via, minuto di silenzio in memoria di Chiara Adorno (la studentessa universitaria solarinese deceduta martedì scorso a Catania) e Barbara Bufardeci (vicepresidente dell’Ortigia pallanuoto scomparsa oggi dopo una lunga malattia). Poi si inizia a giocare davanti ad un pubblico numeroso e rumoroso. Tra i presenti anche l’assessore allo sport Giuseppe Gibilisco, il quale è riuscito a far sì che la gara si giocasse in presenza di spettatori in una struttura completamente riqualificata, producendo i documenti necessari per ottenere la licenza dalla Questura. “E’ stato grazie alla sua caparbietà che siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di aprire al pubblico il tensostatico – ha detto il vicepresidente della Genovese Eurialo Salvo Corso – Ancora un ringraziamento speciale all’assessore per quanto è riuscito a fare”.

Il primo set è dominato dalla Genovese Eurialo, che costruisce sin dalle prime battute un vantaggio ampio e rassicurante, tenendo sempre a debita distanza le avversarie e chiudendo sul 25-16 con punto finale di Maltese. Nel secondo parziale la fisionomia non cambia. Le padrone di casa mostrano di avere una marcia in più rispetto alle arancioni, che non riescono a trovare le giuste contromisure e soccombono con lo stesso punteggio. In questo caso l’ultimo punto porta la firma di Sortino, che sorprende la difesa avversaria in palleggio. Al ritorno in campo, fisiologico calo fisico e mentale delle verdeblù, che cedono con il punteggio di 25-20. La Genovese Eurialo reagisce da grande squadra e conquista agevolmente il quarto set, 25-15.

“Tre punti fondamentali – ha detto il tecnico Luca Scandurra – Bene così, anche se c’è qualcosa da migliorare. Mi riferisco soprattutto a quel terzo set, che abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, rischiando inutilmente di complicarci la vita. Nel quarto, abbiamo costruito un divario notevole che ci siamo portati fino alla fine. Anche oggi siamo stati bravi in battuta, che è il primo fondamentale di attacco. Per noi è importante riuscire a mettere in difficoltà la squadra avversaria per agevolarci il compito nel rapporto muro-difesa. Dobbiamo però essere più bravi a concretizzare perché non sempre lo siamo stati, pur avendo battuto bene e su questo lavoreremo in settimana”