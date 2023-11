Basket, Virtus Ragusa batte Viola Reggio Calabria 105 a 98

Una Virtus Ragusa stoica, senza più lunghi ma con un cuore enorme, spezza la rimonta di Reggio Calabria e si aggiudica il big match che le consente di agganciare la Viola al secondo posto. Nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, la squadra di Recupido dà fondo alle sue energie per reggere all’uscita anticipata di Calvi, Vavoli e Gaetano (per raggiunto limite di falli) e, nonostante avesse dilapidato un promettente +15, trova fosforo al supplementare, dove risultano decisive le cinque triple a referto (49% complessivo dall’arco): 105-98 il finale.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Viola Reggio Calabria 105-98 d1ts

Virtus Ragusa: Brown 23, Piscetta, Epifani 3, Cioppa 9, Simon 16, Cascone ne, Guccione ne, Vavoli 11, Sorrentino 8, Gaetano 23, Mirabella ne, Calvi 12. All.: Recupido

Viola Reggio Calabria: Aguzzoli 18, Riversata ne, Simonetti 5, Konteh, Maksimovic 16, Mavric 21, Mazza ne, Seck 2, Binelli, Tyrtyshnyk 36, Russo ne. All.: Cigarini

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Caputo di Lamezia Terme

Parziali: 27-25; 49-43; 70-58; 88-88.

Note. Usciti per cinque falli: Vavoli, Calvi e Gaetano (Vir), Maksimovic (Vio)