Controlli nel centro storico di Catania: impegnati poliziotti e vigili urbani

I poliziotti del Commissariato “Centrale” e del Commissariato “San Cristoforo” di Catania, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e in collaborazione degli agenti della Polizia Locale di Catania, hanno eseguito una mirata attività di presidio e controllo delle principali strade del centro – in particolare via Etnea, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza Duomo, piazza Università, piazza Mazzini e piazza Stesicoro – al fine di prevenire e contrastare episodi di criminalità predatoria e forme di illegalità di ogni tipo, nonché per tutelare il decoro urbano.

Gli agenti, con il supporto delle unità della Squadra a cavallo dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno capillarmente pattugliato via Etnea, nel tratto compreso tra Villa Pacini e Villa Bellini, vigilando sui tantissimi cittadini e turisti che approfittando del bel tempo hanno scelto di trascorrere il sabato pomeriggio nel centro cittadino.

In queste aree, oltre ai servizi di prevenzione dei reati, sono state eseguite mirate attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, in particolare di bullismo, segnalati soprattutto nel fine settimana in prossimità di alcuni luoghi di ritrovo dei ragazzi.

Sono state effettuate, inoltre, attività di osservazione e controllo per vigilare sulle condotte dei giovani frequentatori dei luoghi di ritrovo, in particolare in piazza Stesicoro e nelle aree circostanti i due giardini pubblici – Villa Pacini e Villa Bellini – con il dispiegamento di equipaggi a cavallo e pattuglie appiedate della Polizia di Stato.

Diversi, inoltre, sono stati i posti di controllo per monitorare la condotta di automobilisti e motociclisti nel corso dei quali sono stati eseguiti accertamenti a 79 veicoli e 161 persone. Sono state rilevate, altresì, 4 violazioni al Codice della Strada. Tra questi un automobilista è stato sanzionato in quanto il veicolo è risultato sprovvisto della necessaria assicurazione ed è stato pertanto posto sotto sequestro; un altro conducente, invece, è stato sanzionato in quanto il veicolo non era stato sottoposto alla periodica revisione. Due, infine, gli automobilisti che non si sono fermati all’alt e sono stati raggiunti poco dopo dagli operatori.

Rilevanti anche i risultati conseguiti anche dalle pattuglie impiegate in prossimità delle principali piazze del centro e delle isole pedonali. Gli agenti della Polizia Locale hanno, infatti, sanzionato 31 automobilisti che avevano lasciato moto e auto in sosta vietata, ostacolando la libera fruizione delle isole pedonali da parte di cittadini e turisti.