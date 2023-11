Il ragusano Giorgio Occhipinti muore in un incidente stradale a Milano

Un ragusano di 32 anni, Giorgio Occhipinti, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo verificatosi sabato sera a Milano. Il giovane era molto conosciuto a Ragusa anche come calciatore. Giorgio Occhipinti si era trasferito a Milano dove lavorava come assicuratore. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente anche se l'ipotesi più plausibile sia quella di un incidente autonomo. Grande commozione a Ragusa per la tragica notizia. E' stata disposta l'autopsia.