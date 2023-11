Ventenne arrestato a Palermo per spaccio di stupefacenti

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne accusato dispaccio di sostanze stupefacenti. Militari del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, nel quartiere Zisa, dopo avere osservato il giovane cedere dosi a tre diversi acquirenti, poi segnalati alla prefettura, lo hanno bloccato. Subito dopo è stata perquisita la sua abitazione dove sono stati trovati 80grammi di marijuana già divisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3.700 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L'arresto è stato convalidato e il gip ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.