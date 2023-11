Intravaia: "Aspettiamo la medaglia d'oro e la verità sulla strage di Nassirya"

"Tutti erano a conoscenza dei rischi che correvano ma sono rimasti sul posto, per difendere l'Occidente dal terrorismo, tenere alti i valori della pace, della bandiera e della Repubblica Italiana presso quel popolo sfortunato e distrutto dalla guerra. Insieme agli altri familiari lanciamo un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto affinche' sia concessa la piu' alta onorificenza per un militare". Lo dice Marco Intravaia, oggi deputato regionale in Sicilia, figlio del vicebrigadiere Domenico morto nella strage di Nassiriya del 12 novembre di venti anni fa. "Da allora i momenti difficili e dolorosi sono stati tanti e non soltanto legati alla mia crescita personale. Resta una ferita aperta il mancato conferimento della Medaglia d'Oro al Valore Militare alla Memoria per 17 militari italiani appartenenti all'Arma e all'Esercito". E "un altro nervo scoperto - accusa - e' la vicenda giudiziaria che non ha ancora fatto luce sulle responsabilita' dei vertici militari che ignorarono le informative dei servizi segreti rispetto ai rischi della missione. Noi familiari, ma anche l'intero Paese, abbiamo bisogno di verita' sulla piu' grande strage di militari del dopoguerra, morti per assicurare la pace e la convivenza civile internazionale". Aggiunge Marco Intravaia: "Oggi posso dire con serenita' di non odiare nessuno. I terroristi che erano rimasti in vita hanno pagato con la condanna a morte in Iraq. Non odio lo Stato per essersi schierato contro di noi e contro una verita' che all'inizio provo' a insabbiare. Lo Stato ha una sua sacralita' e se penso a esso penso a mio padre. Sono amareggiato dal comportamento di alcuni uomini che rappresentano lo Stato, ma ognuno vive di proprie sensibilita' e di visioni soggettive... E papa' con il suo esempio silenzioso mi ha insegnato ad accettare anche tutto cio'".