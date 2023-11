Siracusa, l'assessore Granata: "Fu boicottata la verità sulla morte di Borsellino"

Silvio Berlusconi quando il Popolo della libertà andò in frantumi sostenne con un finanziamento da 750 mila euro dato da Forza Italia la nascita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Mediatore di questa operazione, voluta anche per impallinare sul nascere la creatura di Gianfranco Fini, Futuro e libertà, sarebbe stato Ignazio la Russa che iniziò anche ad attaccare suoi ex “compagni” di An che avevano seguito Fini.

A confermarlo nella puntata di ieri sera di Report pure l'attuale assessore al Comune di Siracusa, Fabio Granata. L'ex vice presidente della Commissione nazionale Antimafia, racconta della sua scelta coerente, seguendo Fini nella formazione di Futuro e libertà" ed ha pure detto che il nuovo soggetto politico non prese alcun rimborso elettorale dopo lo scioglimento del Pdl.

Fabio Granata ha confermato " che boicottavano la ricerca della verità sulla morte di Paolo Borsellino Dare credibilità al collaboratore di Giustizia Gaspare Spatuzza significava dare una chiave di lettura di quella strage (Via D'Amelio a Palermo) e del rapporto tra mafia e politica, che andava dritto quantomeno nella direzione di dell’Utri".