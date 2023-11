Acate, al Circolo di conversazione si presenta il libro "L’antispecismo spiegato a mia mamma”

Sabato 18 novembre, alle 18, nel salone del Circolo di Conversazione di Acate presentazione del libro “L’antispecismo spiegato a mia mamma”, Ortica Editrice. Interverranno i Troglodita Tribe, che sono gli autori, e l’educatrice cinofila Maria Mezzasalma. La pubblicazione parla di ciò che oggi non può essere più un tema secondario, ma una realtà che dobbiamo affrontare e conoscere. Il filo conduttore del libro, In sostanza, è che gli altri abitanti del pianeta hanno il diritto di vivere liberi e riconosciuti come esseri senzienti, esattamente come noi.

L'antispecismo nacque come movimento filosofico, politico e culturale che si oppone allo specismo, che intende l'attribuire un diverso valore e status morale agli individui unicamente in base alla loro specie di appartenenza. Oggi esso prefigura una nuova società realmente ecocentrica, basata su principi di equità, giustizia e solidarietà nei riguardi delle altre specie.