Il Gruppo Pelligra sbarca a Solarino: nasceranno 7 aziende dell'agroalimentare

Il sindaco di Solarino, Peppe Germano, compie il primo 'capolavoro' della sua consiliatura. Il primo cittadino è riuscito a coinvolgere il Gruppo imprenditoriale italo - australiano Pelligra, per investire nel paese d'origine del presidente del Catania Calcio. Tutto è avvenuto nel corso di una cerimonia, più che un convegno, che si è tenuta nell'aula consiliare 'Paolo Borsellino' del Palazzo di città. L'accordo è stato siglato alla presenza del Sottosegretario di Stato agli Esteri, Giorgio Silli, del parlamentare nazionale, Saverio Romano e di Giovanni Caniglia, amministratore delegato della Pelligra Holding Italia. Solarino nell'occasione era collegata con l'Australia ed in particolare con Santino Gervasi in rappresentanza della 'Solarino Social Melbourne". Ad aprire i lavori è stata la vice presidente del consiglio comunale, Rosa Bazzano, che ha ringraziato i partecipanti all'evento " Solarino chiama Australia". Tra le prime file, anche il parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada con accanto il direttore sanitario dell'Asp, Salvo Madonia, oltre i vertici delle forze dell'ordine.

Alla richiesta di soccorso della Comunità di Solarino, il magnate Ross Pelligra, ha risposto oltre ogni più rosea aspettativa. Infatti il suo Gruppo si è assicurato 7 lotti dell'area artigianale dove sorgeranno altrettante aziende nel settore dell' agroalimentare. In termini di riscontri occupazionali significa che Solarino offrirà più di 100 posti di lavoro, oltre l'indotto.