Circonvenzione a Gina Lollobrigida: 3 anni a Piazzolla

Il giudice monocratico di Roma ha condannato a 3 anni, Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018.

Per l'imputato la Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione.

Un giudice estremamente preparato del tribunale di Roma ha riconosciuto la ragionevolezza delle nostre ipotesi e finalmente è stata fatta giustizia".

Lo afferma l'avvocato Michele Gentiloni Silverj, legale della famiglia Lollobrigida, dopo la sentenza di condanna a 3 anni per l'ex factotum dell'attrice, Andrea Piazzolla.