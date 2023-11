Palermo. Lavoratori Asu, Abbate (DC): probabile stabilizzazione a 24 ore

“Il sottoscritto, a nome di tutto il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, ha chiesto all’Assessore Falcone un intervento deciso in merito al percorso di stabilizzazione per i lavoratori ASU impiegati nelle ASP, nei Comuni e nel settore dei Beni Culturali come parchi archeologici e musei”. Così l’onorevole Ignazio Abbate interviene sul futuro lavorativo di oltre 3 mila persone che da anni attendono una dignità lavorativa all’interno del proprio ambiente di lavoro dove spesso ricoprono ruoli di primaria importanza. “L’Assessore Falcone mi ha garantito che il Governo farà il possibile per trovare la copertura finanziaria necessaria dopo aver già trovato i fondi, 56 milioni di euro, per portare il monte ore a 36. Non siamo così lontani da una copertura totale ma verosimilmente si andrà verso una stabilizzazione seppur non a tempo pieno ma a 24 ore settimanali. Monte ore che potrà, almeno in una prima fase, essere integrato dagli enti che usufruiscono del loro lavoro, con fondi propri per arrivare a quota 36. Ritengo che questo sia un traguardo di fondamentale importanza dopo tantissimi anni di precariato e per questo ringrazio l’Assessore per il lavoro che sta facendo. L’interlocuzione con l’Assessore Falcone e naturalmente con l’Assessore al Lavoro, Nuccia Albano, si manterrà costante come è stata negli ultimi mesi”.