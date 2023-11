Auto contro un trattore sulla Floridia - Siracusa: ferito in prognosi riservata

Un Incidente sulla strada statale 124 Siracusa-Floridia, all'altezza del distributore Eni, questa mattina verso le 7. Lo scontro si è verificato tra un'auto e un trattore. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura coinvolta il cui conducente, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all'ospedale di Siracusa. Sembrerebbe che l'impatto dell'auto sia avvenuto contro un trattore che all'arrivo dei soccorsi era già andato via. Il conducente sarebbe in prognosi riservata.