Vittoria, il Comune di Modica ospite della Fiera Campionaria d'autunno

Il Comune di Modica è stato ospite, con un proprio stand, della cinquantaseiesima edizione della ‘Fiera Campionaria d'autunno’ al Polo Fieristico di Vittoria. "Come comune di Modica - dichiara il sindaco di Modica, Maria Monisteri - con grande piacere, abbiamo accettato l’invito ad essere ospiti dell’ente Vittoria Fiere che organizza l’evento. Ringraziamo i vertici dell’ente per averci ospitato e aver dato alla nostra Città, la possibilità di una vetrina così importante, come la fiera di Vittoria che dal 1966 caratterizza il mese di novembre. Gli assessori Chiara Facello, Tino Antoci, Samuele Cannizzaro e Antonio Drago, si sono alternati all’interno del nostro stand, promuovendo ChocoModica ’23, il cui sipario si alzerà il 7 dicembre. Ed insieme alla ‘promozione’, abbiamo anche fatto degustare al vasto pubblico che, come ogni anno, ha affollato i padiglioni della fiera di Vittoria, il nostro cioccolato, portato nello stand dal Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica, e offerto sulla fettina di ‘pane di casa’, sfornato dell’azienda Fratantonio. La merenda ‘di una volta’, pane e cioccolato, apprezzata non solo dai più piccoli ma anche dai grandi. Un ‘racconto’ gustoso della nostra tradizione, particolarmente gradito!”