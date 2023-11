Pure Ignazio La Russa a Catania ai funerali dell'ex senatore Nino Strano

Si sono celebrati oggi pomeriggio presso la Cattedrale di Catania i funerali dell'ex senatore catanese Nino Strano, morto lo scorso sabato, dopo una lunga malattia, all'età di 73 anni. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa."Con Nino Strano se ne va una parte importante di Catania, quella più autentica, verace e industriosa capace di intraprendere sempre nuove sfide - ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino - Amico fraterno sin dagli anni della prima gioventù, Nino è stato un protagonista di oltre cinquanta anni di storia cittadina e siciliana, con idee e progetti sempre significativi e originali, mai banali". Dal 1976 al 1993 era stato consigliere comunale a Catania, eletto con il Movimento sociale italiano. Nel 1994, il passaggio all'Assemblea regionale siciliana. Nel 2001 venne eletto alla Camera dei Deputati nella lista di Alleanza Nazionale e nel 2006 al Senato. Il 24 gennaio del 2008, in occasione della caduta del governo Prodi, con altri compagni di partito stappò nell'Aula di Palazzo Madama una bottiglia di spumante e mostrò delle fette di mortadella per festeggiare la fine dell'esecutivo."Oggi sono qui come Ignazio e non come Presidente del Senato. Per me Nino, quando le traiettorie della vita e della vita lo hanno consentito, è stato uno degli amici più cari. Abbiamo fatto fatto insieme le vacanze, azioni politiche, e quello che nessuno può dimenticare è il suo umorismo, la sua verve e la sua gioia di vivere. Pensare che non c'è più è una cosa inconciliabile con la logica". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, presente al duomo di Catania per i funerali di Strano.Presenti anche il senatore ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, il Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l'ex Governatore dell'Isola e leader Mpa, Raffaele Lombardo oltre al vice coordinatore regionale di FdI, Basilio Catanoso e quello provinciale etneo Alberto Cardillo.