Misteriosa lite a Portopalo di Capo Passero finisce a coltellate

Una lite è finita nel sangue a Portopalo di Capo Passero. Un uomo è rimasto ferito da una coltellata che il rivale gli ha sferrato al braccio. Tutto è accaduto in pieno giorno, verso le 16 di ieri davanti ad un bar cittadino. Secondo quanto si apprende, fra i due contendenti ci sarebbe stata una discussione, poi degenerata. Uno dei due ha estratto dalla tasca un coltello ed ha aggredito il rivale. In un primo momento si è pensato a fatti sentimentali, poi, invece sarebbe stato appurato che la lite era nata per un debito non soldato. Il ferito è stato medicato e non è in pericolo di vita, mentre i carabinieri della stazione di Portopalo hanno avviato indagini per venire a capo della questione. I militari dell'Arma hanno visionato i filmati di una telecamera piazzata di fronte al bar.

A Portopalo non è la prima volta che spuntano i coltelli in luoghi pubblici. La scorsa estate in pieno centro si verificò una mega rissa. Passata, però, in secondo piano.