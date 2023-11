Lima (Pd): " Le priorità del governo Schifani sono le mance elettorali"

"Dopo anni, per una serie di congiunture, la Sicilia si ritrova con qualche risorsa economica in più. Schifani e i suoi hanno deciso di investire queste somme per alimentare un meccanismo di spesa a pioggia, frazionando all'inverosimile gli interventi. Risultato? Milioni di euro che saranno sprecati per veri e propri spot elettorali. Sagre, feste, festini ma anche bancomat consegnati ai vari assessorato per iniziative arbitrarie e non specificate". Lo dice Sergio Lima, componente della segreteria regionale e membro della Direzione nazionale del Pd, commentando la manovra di assestamento che oggi sarà all'esame dell'Ars. "Tra far crescere la Sicilia e far crescere il consenso elettorale a breve termine il governo regionale non ha avuto dubbi - ancora Lima -. Ha scelto la seconda opzione. Non un centesimo per affrontare le emergenze sociali dell'Isola, non un solo sprazzo di visione. Anche per questo alla direzione regionale del Pd di ieri ho chiesto, ottenendolo, uno sforzo su alcuni temi: aumento del fondo per gli interventi contro l'abusivismo, l'incremento delle risorse di contrasto alla violenza di genere e alle dipendenze, la creazione di un fondo regionale contro gli sfratti per le morosità incolpevoli, risorse economiche e strutturali sul diritto allo studio. Spero che vengano condivise anche dalle altre opposizioni in Parlamento, perché su questo si gioca una parte importante del futuro".