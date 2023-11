Tardino (Lega) polemizza con Forza Italia su accordi politici in Europa

“Stupisce che Forza Italia dichiari apertamente che starà in maggioranza in Europa al prossimo mandato, a prescindere dai risultati elettorali. Quindi sia con la destra che con la sinistra, come in effetti fa ora. Noi no. Noi lavoriamo da sempre per un centrodestra unito in Ue, alternativo all’attuale maggioranza, che promuoverà politiche concrete e restituirà dignità ai nostri cittadini difendendone gli interessi, rimediando ai tanti disastri portati avanti finora da chi governa in Europa. Governare con Timmermans, Macron e il Pd? Basta con le eurofollie. La Lega tiene la barra dritta, diciamo no a inciuci e poltrone, si all’Europa dei popoli”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega in Sicilia