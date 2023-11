Perché i casinò fisici italiani stanno puntando sull'online

Il mondo del gambling è cambiato tantissimo negli ultimi anni. Sono cambiati i fatturati del settore, il numero e la tipologia di giocatori e sono cambiati financo i casinò. Infatti, quel glorioso ricordo dei casinò come sale eleganti, fatte di sigarette e abiti da sera, di cognac versati da camerieri vestiti di tutto punto e di croupier che parlano in francese non esiste più.

I tempi sono decisamente cambiati, i casinò fisici sopravvivono e nulla più, sono ormai gli ultimi baluardi di un mondo a tratti folkloristico che non riesce ad esser più la locomotiva del settore. I numeri del gioco d’azzardo sono impietosi e i casinò fisici sono stati sostituiti dai nuovi casino online AAMS.

Comodità del gioco online

I siti di gioco rappresentano la vera novità nel settore e mostrano chiaramente qual è la via maestra da percorrere. Si tratta di casino online legali autorizzati AAMS che replicano in tutto e per tutto l’esperienza di un casinò reale, aggiungendo la comodità di giocare direttamente dal proprio pc o, per moltissimi, dai propri smartphone e tablet.

Tale straordinaria caratteristica ha portato il mondo del gambling, negli anni 2020 e 2021 già segnati dal Covid, a spostarsi dal fisico al digitale. I casino online AAMS ADM sono oggi i principali motori del mondo del gambling e ci sono riusciti grazie ad un’offerta di slot machine, giochi di carte e giochi da tavolo davvero unica.

Compatibilità dei giochi

Il tutto, è stato possibile grazie al lavoro delle software house che hanno saputo intercettare gusti e passioni dei giocatori, proponendo loro titoli sempre più accattivanti.

I casino online italiani con licenza AAMS ADM sono quindi la nuova frontiera del gioco, con un fatturato pari a 9,1 miliardi di euro in Italia nel 2022. Com’è stato possibile tutto questo?

Innanzitutto, i migliori casino online sono in grado di coniugare un’offerta straordinaria con la comodità del gioco digitale che non richiede agli utenti di recarsi fisicamente in qualche luogo. Allo stesso tempo, i casinò AAMS propongono diverse soluzioni di gioco che vanno dal video poker fino ai casinò live.

Questa caratteristica strepitosa ha portato allo sviluppo dei giochi live in cui croupier professionisti giocano in diretta ripresi da telecamere ad alta definizione con gli utenti collegati da remoto.

Bonus redditizi

In più, a differenza dei casinò classici o fisici, i migliori casino online AAMS offrono ai loro utenti la possibilità di ricevere degli ottimi bonus sul primo deposito, assieme a tante altre promozioni come i free spins.

Vasta scelta di metodi di pagamento

Un altro aspetto particolarmente amato dai giocatori italiani riguarda lo straordinario numero di metodi di pagamento con cui gli utenti possono decidere di depositare o prelevare denaro sul loro conto di gioco.

All’interno della sezione “Deposita e Preleva”, infatti, i giocatori possono scegliere di inviare o prelevare denaro con un numero incredibile di metodi di pagamento. Tra questi, i più utilizzati sono le carte di credito o debito e i portafogli digitali come PayPal o Neteller che consentono transazioni sicure, protette e rapidissime.

A dimostrazione dell’importanza data alla sicurezza e alla tutela del cliente è disponibile anche una sezione denominata gioco responsabile in cui il giocatore può imparare le regole auree del gioco ed evitare di diventarne dipendente.

Conclusione

Non tutti i casinò fisici sono però stati superati da quelli virtuali. O meglio, alcuni dei casinò fisici hanno scelto di star al passo con i tempi. È quel che è accaduto al casinò di Venezia che oggi ha aperto i battenti sia fisicamente che virtualmente.

Si tratta di una scelta evidentemente corretta che porterà il casinò ad avere una sempre maggiore fama e notorietà. Il portale vanta numerosi giochi e la possibilità di giocare live con gli stessi croupier che la sera intrattengono gli eleganti ospiti veneziani.

Questa opzione, sinora trascurata dalle altre sale da gioco italiane appare come l’unica in grado di combinare il classico con il moderno, consentendo ai casinò di ritornare ad avere gli antichi incassi.

Articolo di Elena Manzoni