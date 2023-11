Diabete, Panebianco: "La patologia di tipo 1 si può sconfiggere con la prevenzione"

"Il diabete di tipo 1 può essere sconfitto". Parola di Vincenzo Provenzano, diabetologo, direttore dell'Uoc di diabetologia dell'ospedale Civico di Partinico, relatore oggi, nella giornata mondiale del diabete, al corso di formazione che si è tenuto all'ordine dei giornalisti di Sicilia, a Palermo."Nei bambini che stanno per diventare diabetici, attraverso l'utilizzo di una molecola, l'anticorpo monoclonale Teplizumab, è possibile infatti ritardare l'esordio clinico della patologia, perché questa molecola distrugge gli auto-anticorpi".

L'agenzia americana Fda (Food and drug administration), infatti, ha inserito questa molecola nei protocolli di cura, scrivendo che "il diabete di tipo 1 si può prevenire", continua Provenzano. "In Italia, siamo riusciti a far approvare una legge, la 130 del 27 settembre 2023, per fare prevenzione del diabete nelle scuole, attraverso lo studio degli anticorpi. E' stata finanziata con 4 milioni ma non se ne sa più nulla, è rimastain applicata. Eppure, permetterebbe di scoprire in tempo l'insorgenza del diabete negli individui da 6 a 18 anni, e potere agire con il Teplizumab".

Provenzano è stato poi a Terrasini, in provincia di Palermo, per incontrare il sindaco Giosuè Maniaci, il presidente del Rotary club Palermo Sud, Salvatore Caldara e i giovani del Rotaract Costa Gaia, a Torre Alba, dove il club ha organizzato lo screening glicemico e le visite specialistiche gratuite.