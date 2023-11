Semifinali Coppa Italia Eccellenza, il 6 Modica-Paternò

Si è svolto nella Sala Consiglio della sede del Comitato Regionale Sicilia della LND, a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare delle Semifinali della Coppa Italia di Eccellenza 2023-24 .

Il sorteggio si è svolto alla presenza del presidente Sandro Morgana; in sala anche Wanda Costantino, segretario della CR Sicilia, e Gianni Cutrera, dell’ufficio Attività Agonistica.

Le due gare si disputeranno Mercoledì 6 Dicembre l’andata e il 20 Dicembre il ritorno. La sfida del Girone B di Eccellenza vedrà il Modica Calcio giocare in casa la prima contro il Paternò.

Proprio questa domenica, 19 Novembre, le due formazioni si troveranno di fronte per dare il via a una lunga serie di big match.

La semifinale del girone A è Mazara-Supergiovane Castelbuono.