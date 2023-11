Scioperi, Landini: "Vogliamo sapere cosa pensa il presidente Meloni"

''Non stiamo scioperando per il vezzo di scioperare ma perché le misure che sta mettendo in campo il governo peggiorano le condizioni delle persone. L'interpretazione della Commissione non sta né in cielo né in terra. Il nostro è uno sciopero generale, semplicemente lo abbiamo articolato in più giornate per favorire la partecipazione dei territori. E' un'interpretazione che viene usata per limitare lo sciopero, ed è una logica di questa nuova Commissione, che è compiacente con il governo. Ma possono precettare finché vogliono. Non hanno ancora trovato un narcotico per rimettere in gabbia me e Bombardieri''. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad 'Agorà' su Rai Tre. ''Non abbiamo mai sentito Salvini. A noi la lettera della Commissione di garanzia è arrivata il 9 novembre. Le dichiarazioni di Salvini sono arrivate ancora prima che noi avessimo quella lettera'', prosegue Landini. ''È la posizione di Salvini o anche del presidente Meloni? Vorrei capire che cosa capire ne pensa Meloni. ''Sono mesi che chiediamo al governo di avere un confronto e non è avvenuto. Abbiamo deciso lo sciopero il 29 ottobre'', aggiunge il leader della Cgil. ''Abbiamo cominciato a dirlo da luglio perché volevamo che il governo trattasse con noi. Era un preavviso. Questo sciopero è contro le politiche del governo. Se non lo facciamo adesso quando lo facciamo''.