Deoga, a Palermo 20enne arrestato 2 volte in 24 ore

Un 20enne palermitano è stato arrestato due volte in 24 ore per spaccio ed evasione dai domiciliari. Il giovane era stato fermato per spaccio di droga dai carabinieri della Stazione San Filippo Neri durante de controlli al quartiere Zen ed erano scattati i domiciliari in attesa di convalida dell'arresto da parte del giudice. Poche ore dopo è stato nuovamente arrestato dai militari per evasione per essere stato trovato fuori di casa senza l'autorizzazione. La Procura di Palermo ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.