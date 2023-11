Caro voli a Natale, petizione da inviare al Ministro: già diecimila firme

Ogni anno si ripresenta il problema del caro voli a Natale, una spesa fuori da ogni logica che ogni lavoratore o studente trasferito al nord Italia deve effettuare se vuole trascorrere le vacanze natalizie a casa”, scrive Mirko Giaccone, autore di una petizione su Change.org che in pochi giorni ha superato le 10mila firme. “Quest’anno abbiamo raggiunto cifre folli, dai 180/200 fino ai 400€ per un volo di sola andata. Chiediamo tariffe più umane e un intervento del Ministero dei Trasporti”, spiega il promotore dell’appello. Giaccone conta di arrivare a 100 mila firme.

Tra le ragioni di chi ha firmato l’esperienza di molti studenti e lavoratori fuori sede:

-”Abito a Torino e ho i genitori in Sardegna. Praticamente devo devolvere la mia tredicesima alla compagnia aerea per poter tornare nella mia terra”, scrive Giannalisa P.;

-”Sono una pendolare anch'io e durante il periodo natalizio, vorrei stare con i miei cari” (Federica C.);

-”Risiedo in Sicilia, e ogni volta, in modo particolare sotto le feste, i prezzi dei voli aumentano a dismisura, creando non poche difficoltà ai residenti” (Roberta C.);

-”Per noi meridionali che vogliamo raggiungere i nostri cari per le festività o vacanze, farlo sta diventando impossibile a causa dei prezzi dei voli troppo cari”, scrive Giada V.

LINK ALLA PETIZIONE: www.change.org/p/contro-il-caro-voli-natale-in-famiglia