Morta a Messina l'ex parlamentare Angela Bottari

Morta a Messina Angela Bottari, per tre legislature deputata nazionale del Pci: dal 1976 al 1987. Bottari aveva 78 anni. "Ci ha lasciato, nella notte, Angela Bottari - dice il segretario del Pd Sicilia Anthony Barbagallo -. Una donna impareggiabile che fino all'ultimo si è distinta per la coerenza e la forza battagliera che hanno guidato la sua vita, non solo quella politica. In tutto noi resta impressa la sua battaglia condotta da relatrice per l'abrogazione del delitto d'onore e le nozze riparatrici. Ricordo il contributo fondamentale e l'attivismo di Angela per i diritti delle donne e le battaglie sostenute, in prima linea con il Pd siciliano, per sostenere l'approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere anche in Sicilia, unica regione ancora sprovvista di tale accorgimento - ancora Barbagallo -. La ricordo sempre fiera e onestamente ferma nel sostenere sempre e comunque i propri convincimenti, un esempio del modo di intendere e fare la politica che col passare del tempo si è, devo dire, un po' perso. Mancherà a tutti, mancherà a me, Angela. Una delle ultime dirigenti donna che - conclude - hanno caratterizzato la storia della sinistra siciliana. Impegnata, appassionata, forte nei valori e nell'attaccamento al Partito viveva la militanza e l'essere dirigente come parte essenziale della vita vissuta sempre con grande passione".