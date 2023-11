Sicurezza, 'Operazione Alto impatto' nelle strade di Catania

Scattata nelle prime ore del mattino un'operazione ad 'alto impatto' delle forze di polizia finalizzata all'individuazione di fenomeni di illegalita' nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, con particolare riferimento alle piazze di spaccio di via Capo Passero e via Ustica. Lo rende noto la prefettura di Catania. L'operazione e' stata avviata in linea con le direttive del ministro dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.