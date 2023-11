Aeroporto di Comiso, dal 21 marzo tratta con Torino con Volotea

A partire dal prossimo 21 marzo, grazie alla compagnia low-cost Volotea, sarà disponibile il nuovo collegamento Torino-Comiso, con un'offerta complessiva d ipiù di 16.000 posti e 94 voli. Il nuovo collegamento avrà frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica. Con questa nuova rotta - si lgge in una nota - Volotea amplia la sua proposta a Torino e prevede per il 2024 collegamenti verso 8 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso - novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e 1 all'estero (Parigi Orly), rafforzando così la sua presenza presso lo scalo piemontese.