Sono stati convocati nella caserma di Vigonovo (Venezia) per alcune comunicazioni la sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin, la giovane veneziana di cui si sono perse le tracce da sabato. La ragazza e' sparita assieme all'ex fidanzato 22enne Filippo Turetta, di Torreglia (Padova). Enorme il dispiegamento di forze disposto per cercare i due ex fidanzati in tutto il Veneto.