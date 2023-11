ChocoModica 2023, presentata la kermesse in programma dal 7 al 10 dicembre

"Presentare a Palazzo dei Normanni ChocoModica 2023, ha significato avere portato il nostro invito a venire a Modica dal 7 al 10 dicembre, sin dentro la Casa che rappresenta tutti i Siciliani. E da questo Palazzo, dimora del Parlamento più antico d’Europa, dalla sua storia secolare, lo estendiamo ovunque perché Modica, la nostra Città, è pronta ad accogliere”. Così il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, presentando ieri, l’edizione 2023 di ChocoModica nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, intitolata a Pio La Torre. Al tavolo, l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della prima commissione all’ARS, l’assessore al Turismo, Tino Antoci, e il direttore del CTCM, Nino Scivoletto. In platea una rappresentanza dell’Amministrazione e del consiglio comunale di Modica.

“Il cioccolato – ha detto il Sindaco – è stata la chiave che ha aperto al Mondo la porta della nostra Città. Che è anche tanto altro. ChocoModica, è la giusta occasione per far crescere ancora l’appeal turistico e proseguire nel percorso che abbiamo intrapreso e che continuiamo a portare avanti. Nel salotto della Città, nel suo centro storico, nel cuore di Modica, dal 7 al 10 dicembre, siamo pronti ad accogliere le migliaia di persone che verranno e lo faremo con la cordialità che distingue i Modicani. La macchina organizzativa, è al lavoro e fra qualche giorno, sarà diffuso il programma ufficiale della manifestazione”. Importante e fondamentale l’IGP per il Cioccolato di Modica (“una battaglia che abbiamo vinto – ha ricordato l’onorevole Abbate, sindaco di Modica all’epoca dell’eccezionale riconoscimento europeo di qualità – ed un piccolo miracolo realizzato in condizioni di partenza non proprio favorevoli e nonostante ostacoli d’ogni tipo che abbiamo trovato, superati con pervicacia e con la determinazione nostra e della qualità del nostro prodotto”), etichetta che fa da traino al sistema.

“ChocoModica, per noi, segna l’inizio dell’anno turistico nuovo e la fine del precedente”, ha detto l’Assessore, Tino Antoci, sintetizzando così in modo secco quello che vuol dire questa manifestazione per la Città di Modica. Che non a caso cade a dicembre, come sottolineato anche dall’onorevole, Abbate, “subito dopo un grande evento come ChocolaTò di Torino e nel mese più bello dell’anno”.

“Modica – ha detto ancora il Sindaco – è un valore assoluto ed un punto di riferimento per il cioccolato in Italia e nel Mondo. Un brand che cresce, verso a cui aggregare sempre più la Città, unita attorno al suo simbolo più dolce. ChocoModica torna dopo 4 anni di forzato stop. Il nostro impegno come comune, quello concreto e fattivo dell’onorevole Ignazio Abbate che già da Sindaco, creò questa festa del cioccolato di Modica, il supporto di Regione, Libero Consorzio e Camera di Commercio, sono la spinta di una ‘quattro giorni’ intensa, bella, partecipata. Accendiamo di nuovo la magia su Modica che si trasforma in quella Città di Cioccolato che non è solo un claim ma una bella realtà”

NELLA FOTO, da sinistra: l'assessore Antoci, l'onorevole Abbate, il sindaco Maria Monisteri, Nino Scivoletto