Lezione di legalità, la polizia di Stato al l'istituto 'De Cillis' di Rosolini

Nella mattinata di oggi, i responsabili dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno visitato l’Istituto “De Cillis” di Rosolini, diretto dal dirigente scolastico Giovanni Di Lorenzo, per tenere un incontro formativo-informativo con gli studenti su argomenti riguardanti la legalità ed il rispetto delle regole, dedicato in particolar modo alla recrudescenza di atti di violenza che, purtroppo, in questo ultimo periodo hanno interessato particolarmente il territorio di Rosolini, ove si sono verificati vari episodi di risse tra adolescenti nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani.

L’incontro, che conclude un ciclo di visite che ha permesso di incontrare tutti gli studenti delle terze classi dell’Istituto, ha anche affrontato i temi della prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e dell’utilizzo consapevole del web e dei social.

Entrambi gli incontri, si sono svolti, come di consueto, in un clima informale e gli studenti, interessati alle tematiche affrontate e coinvolti dai Poliziotti, hanno posto interessanti e pertinenti domande.