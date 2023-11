Ragusa, Carabinieri: giornata dedicata alla promozione della donazione del sangue

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno organizzato una giornata dedicata alla promozione e donazione volontaria del sangue di militari dell’Arma dei Carabinieri, che ha visto la partecipazione del Dott. Paolo Roccuzzo, Presidente dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue – Sezione di Ragusa, accolto dal Comandante Provinciale Col. Carine Rosciano.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione e promuovere le finalità che persegue l’Associazione, trovando comunanza con i principi dell’Arma che si riflettono nel motto “Possiamo Aiutarvi”.

L’intervento del Presidente Avis si è focalizzato, in particolare, sul ruolo svolto da Avis nel fornire supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Ha ricordato come gli scopi primari sono quelli di garantire l’autosufficienza di sangue e farmaci derivati dal plasma, ottenuti da volontari, la cui salute viene controllata periodicamente e che non ricevono compenso per il loro gesto, soffermandosi, inoltre, sui risultati ottenuti dall’Avis grazie al contributo di tutti gli iscritti.

All’incontro hanno partecipato, in qualità di uditori, i militari in servizio a Ragusa.