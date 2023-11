Prima stella Michelin a Siracusa, il sindaco Italia: altro traguardo nell'accoglienza

“La prima stella Michelin segna un altro traguardo per il settore dell’accoglienza a Siracusa, ed apre a nuove opportunità di crescita per il turismo che in città continua a diversificare la sua offerta. Quello enogastronomico, infatti, ormai da anni è un turismo di nicchia con una sua specifica connotazione. Arricchendosi del più prestigioso riconoscimento per la ristorazione di qualità, Siracusa non solo colma un vuoto ma qualifica la sua già ricca offerta”.

Lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, dopo l’assegnazione della Stella Michelin al ristorante Cortile Spirito Santo. “Un traguardo atteso e ampiamente meritato – aggiunge Italia – che premia non solo il grande talento dello chef e della sua squadra di cucina e di sala, ma la visione e la determinazione con cui alcuni imprenditori siracusani hanno inseguito e realizzato un sogno per la nostra città. Ritengo che il percorso di consapevolezza avviato negli ultimi anni dall’intero settore dell’accoglienza, in città così come in provincia, sia lo strumento migliore per affrontare e superare le barriere culturali che spesso si frappongono ad uno sviluppo maturo e sostenibile nell’ottica di una identità sempre più radicata”.