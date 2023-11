Avola, una lapide per ricordare il brigadiere Coletta: fu una delle 19 vittime di Nassirya

Venti anni fa, il vicebrigadiere Giuseppe Coletta, 38 anni, di Avola, sposato e padre di una bambina di due anni morì nell’attentato di Nassiriya. Era il 12 novembre 2003, persero la vita 28 persone. Tra loro, 19 gli italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e due civili. Sette di loro erano siciliani. Oggi, Avola, ha voluto ricordare il proprio concittadino alla presenza dei familiari, del prefetto Raffaela Moscarella, del colonnello Gabriele Barecchia, delle più alte autorità appartenenti al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, delle forze dell’ordine, delle autorità religiose, delle associazioni, della dirigente, dei docenti, del personale scolastico e di tutti i bambini e le famiglie. Nella scuola comunale a lui intitolata, dopo la celebrazione della Santa messa, è stata scoperta e benedetta la targa lapidea accompagnata da una bellissima immagine artistica realizzata da Salvo Muscarà, in sua perenne memoria “con sentimenti di riconoscenza e gratitudine della comunità Avolese per il suo esempio di amor patrio a garanzia dei valori di pace”. “Questa giornata è un momento di riflessione e gratitudine, in cui la nostra città si unisce per rendere omaggio a un figlio di Avola che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori di pace e libertà – le parole del sindaco Rossana Cannata - La sua memoria rimarrà sempre viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato, e continuerà a ispirare le generazioni future. In questo giorno di commemorazione, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere le forze dell'ordine e a difendere i valori di giustizia, libertà e pace che Giuseppe Coletta ha rappresentato con coraggio. La sua eredità vive in ogni cittadino avolese, e continueremo a onorarla attraverso il nostro impegno quotidiano a favore della solidarietà e della convivenza pacifica. Onore agli eroi caduti a Nassiriya”.