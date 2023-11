L'Ars approva la manovra correttiva, ora si apre il capitolo della Finanziaria

Con 32 voti favorevoli e 24 contrari l'Ars ha approvato la manovra d'assestamento che muove circa seicento milioni di euro. Il semaforo verde è arrivato al termine di una due giorni caratterizzata da forti contrapposizioni tra le opposizioni e la maggioranza. Riscritto, ma soltanto in parte, il maxi emendamento che ieri era stato al centro delle polemiche per la lunga sfilza di microfinanziamenti a Comuni e associazioni. Stralciata, invece, la contestata norma 'salva-ineleggibili', che avrebbe inciso sulle cause per ineleggibilità in corso per quattro deputati di Sala d'Ercole. Tra le norme approvate i 50 milioni di euro che andranno ad abbattere i rialzi dei mutui casa a tasso variabile. Dentro anche l'integrazione oraria dei lavoratori Asu e i settanta milioni che consentiranno alla Regione di acquisire il totale controllo del fondo che gestisce gli immobili venduti da palazzo d'Orleans nel 2007. Le prossime tappe a Palazzo dei Normanni riguarderanno la legge di stabilità 2024-2026, approvata recentemente dal governo Schifani.