Sbarchi senza fine a Lampedusa: tredici a partire dalla mezzanotte

Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove dalla mezzanotte gli approdi salgono a 13. A bordo delle ultime due carrette del mare, intercettate dagli uomini della Guardia di finanza e da un'unità dell'assetto svedese di Frontex, viaggiavano 44 e 43 (tra cui una donna e un minore) persone. Arrivano da Egitto, Siria, Bangladesh, Sudan, Etiopia, Ciad, Nigeria e Senegal. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Zuara, in Libia, e di aver pagato circa 4mila dollari. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze prima del loro arrivo avevano superato quota mille con 1.185 persone presenti, di cui 148 minori non accompagnati.