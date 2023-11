Atletica leggera, si corre la maratona di Palermo: 2000 gli atleti partecipanti

Si corre domenica prossima la ventottesima edizione della maratona di Palermo. Il via sarà d ato alle 8,30 da piazza Ruggero Settimo dove è previsto anche l'arrivo. Il percorso toccherà il cuore della città e il parco della Favorita. Gli atleti che correranno la maratona di Palermo dovranno percorrere due giri di un tracciato che li porterà accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, li vedrà attraversere l'atrio di Palazzo dei Normanni, i QuattroCanti, transitare da San Domenico e dalla Cattedrale. La manifestazione, organizzata dall'Asd Media di Totò Gebbia, vedrà alla partenza circa duemila atleti: cinquecento quelli che si misureranno sulla distanza regina, gli altri nella mezzamaratona. Trentacinque le nazioni rappresentate: da Polonia, Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Unitile nazioni con più atleti in gara. Nella distanza della maratona sarà di nuovo sfida fra atleti keniani ed etiopi. Tra gli uomini i favori del pronostico sono per i keniani Njeri Simon Kamu e Melly Joel Kipkenei del team Run2gether e dell'etiope Duber Abdisa Teshome. Tra le donne sfida tra le etiopi Roba Zeyituna Husan e Baraki GebrialaYowhans. A fare da outsider l'italiana Federica Moroni quattro volte campionessa italiana nella 50 chilometri. Nella mezza maratona tra gli uomini ci sarà il vincitore dello scorso anno Soumaila Diakite, atleta del Mali da anni a Palermo allenato da Tommaso Ticali, e il marocchino, palermitano di adozione, Bibi Hamad. Fra le donne i favori del pronostico sono tutti per la romana Federica Proietti.