Stelle Michelin a Siracusa e Noto, Noi albergatori: aspettavamo da tempo questo riconoscimento

«L’assegnazione della stella Michelin al ristorante siracusano “Cortile Spirito Santo” e al “Crocifisso” a Noto non può essere archiviata come una semplice notizia. Il riconoscimento va infatti inteso come una reale e meritata conquista della creatività della cucina del nostro territorio». Lo dichiara il presidente di Noi albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano (nella foto), il quale aggiunge: «Aspettavamo da tempo che la Michelin si accorgesse del valore e del successo che offrono alcuni ristoranti del territorio siracusano. L’aggiudicazione di queste stelle non fa altro che premiare le proposte decisive di offrire alla clientela piatti di altissima qualità che esprimono l’armonia dei sapori, la qualità degli ingredienti prodotti a filiera corta e lavorati con maestria, talento e professionalità dagli chef Peppe Torrisi e Marco Baglieri.