Paternò. Scontro fra auto e scooter in contrada Tre Fontane: muore 17enne

Tragedia questa mattina, in contrada Tre Fontane, a Paternò. Un giovane paternese di 17 anni, Riccardo Gorgone, è deceduto in un incidente stradale. La vittima era alla guida di uno scooter 50 quando si è scontrato con un’autovettura, una Dacia Duster. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi siano stati immediati. E’ morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'incidente si è verificato mentre il ragazzo andava a scuola. Riccardo Gorgone avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni.

A unirsi al dolore dei genitori, anche il sindaco di Paternò, Nino Naso: «La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studente Riccardo Gorgone, prematuramente scomparso, a causa di un grave incidente stradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso». L' amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.