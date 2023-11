Disarticolata banda di narcotrafficanti: 60 indagati a Venezia

Nelle prime ore di questa mattina i militari della Gdf di Padova e dello Scico, con l'aiuto di unità cinofile, due elicotteri e altri reparti del Corpo - per un totale di oltre 100 persone impiegate - stanno dando esecuzione a due ordinanze del Gip che ha disposto l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 19 persone - tutte indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - e il sequestro di beni. Oltre 60 gli indagati. Sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni nelle province di Treviso, Venezia, Monza Brianza e Ravenna.