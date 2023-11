Bus navetta a Modica per il concerto degli Orbital Debris

“Sabato prossimo, 18 novembre ’23, in occasione del concerto/spettacolo degli Orbital Debris, cover band dei Pink Floyd, in piazza Matteotti, alle 21.00, è stato istituito un servizio di bus navetta dal quartiere Sorda, sino a piazza Corrado Rizzone. E’ auspicabile che il servizio sia utilizzato in maniera massiccia, in considerazione del prevedibile, notevole afflusso di persone nel centro storico della nostra Città e per prevenire problemi di traffico e di parcheggi. Il servizio dei bus navetta, comincerà alle 20.15 -orario di inizio del divieto di parcheggio nel tratto iniziale di Corso Umberto I, da piazza Corrado Rizzone sino a San Pietro- e terminerà alle 01.30 del 19.11.23”.

“Le fermate dei bus navetta, sono previste davanti il campo sportivo Vincenzo Barone e in piazza Corrado Rizzone. Saranno tre i bus navetta in servizio ininterrotto, dalle 20.15 alle 01.30. Il costo del biglietto andata e ritorno è di 2 euro; i bambini sino ai 7 anni, viaggiano gratis”.

Corso Umberto I, nel tratto che va da piazza Corrado Rizzone sino a San Pietro, sarà chiuso al traffico dalle ore 21.00 del 18.11.23 alle 01.00 del 19.11.23