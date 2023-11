Armi e droga a Crotone, eseguite 12 misure cautelari

E' in corso a Crotone un'operazione della Polizia di Stato per l'esecuzione di 12 misure cautelari contro altrettante persone accusate, a vario titolo, di spaccio di droga e detenzione illegale di armi.

L'operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Crotone ed in cui sono impiegati un centinaio di poliziotti della Squadra mobile e dei Reparti prevenzione crimine della Calabria, è concentrata nel quartiere "Acquabona", considerato una delle principali piazze di spaccio della città.

Gli agenti stanno eseguendo, in particolare, cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, cinque divieti di dimora in Calabria e due obblighi di firma.