Trasportava l'hashish ed il crack in bicicletta: arrestato un pusher a Messina

Giovane pusher sorpreso a trasportare la droga in bicicletta. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, il 21enne, gia' noto alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ambito di un predisposto servizio antidroga a Sant'Alessio Siculo, i carabinieri lo hanno notato mentre, in sella a una biciletta, si aggirava in atteggiamento sospetto per le vie del centro. Quando si e' accorto della presenza della pattuglia, il ragazzo ha gettato un marsupio e ha accelerato la pedalata nel tentativo di dileguarsi. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza. Riportato alla calma, il giovane e' stato poi perquisito e trovato in possesso di oltre 18 grammi di hashish e circa 3 grammi di crack, gia' suddivisa in dosi nascoste nel marsupio. Il giovane pusher e' stato posto agli arresti domiciliari. Il gip di Messina ha convalidato l'arresto e confermato i domiciliari.