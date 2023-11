Barbiere 'disoccupato' ad Adrano: non dichiara al fisco 700 mila euro

Scoperta ad Adrano, in provincia di Catania, una evasione fiscale per 700 mila euro da parte di un barbiere percettore del reddito di disoccupazione. I finanzieri del Comando provinciale hanno accertato che parte dei profitti nascosti dal commerciante, risultato totalmente sconosciuto dal fisco, erano reimpiegati nell'acquisto di beni mobili, immobili e polizze vita. Ammonterebbero, infatti, a circa 100 mila euro gli investimenti effettuati: un appartamento, un deposito e un terreno agricolo, oltre ad un Suv, tre utilitarie e due moto. L'indagine svolta dai finanzieri della Compagnia di Paterno', avviata a seguito di un controllo economico del territorio, ha permesso di appurare che la ditta, sebbene avesse cessato la propria partita Iva nel 2017, ha continuato a svolgere attivita' commerciale. Gli accertamenti e l'esame della documentazione contabile ed extracontabile dei consumi delle utenze idriche ed elettriche, nonche' delle informazioni ottenute dai social e dallo stesso imprenditore, hanno fatto inoltre emergere che il titolare avrebbe parallelamente incassato circa 25 mila euro a titolo di indennita' di disoccupazione agricola. L'imprenditore e' stato segnalato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio, falsita' ideologica in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.