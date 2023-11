Gli alunni della scuola Melodia di Noto fanno visita al Commissariato

bambini e le bambine della scuola dell’infanzia dell’Istituto Melodia del plesso Montessori, insieme alle insegnanti, hanno affrontato un percorso di sensibilizzazione alla legalità che si è concretizzato con la visita al Commissariato di Noto.

Gli incontri con gli alunni delle scuole, rappresentano un importante passo nell’ambito della formazione alla cultura della legalità e permettono di avvicinare la società alle Forze di Polizia, auspicando un miglioramento della sicurezza urbana e un aumento della percezione di sicurezza tra la cittadinanza.

La sezione 5 A è stata accolta da tutto il personale della Polizia di Stato nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto per una mattinata scolastica alternativa. Il Dirigente Amelia D’angelo ed i suoi uomini hanno guidato i bambini alla scoperta della struttura e dei compiti che il corpo di polizia ha nella tutela della città. Tante le domande dei bambini e le curiosità soddisfatte grazie alla gentilezza e alla professionalità del personale. Tante le emozioni per i 17 piccoli alunni che hanno potuto vedere da vicino i poliziotti “al lavoro”.

Inizialmente sono stati mostrati gli uffici ed i vari materiali di lavoro. A seguire, la visita con lo specialista della Polizia Scientifica che ha illustrato la procedura per la raccolta di prove e per rilevare le impronte digitali sulla “scena del crimine”.

Ha suscitato molto entusiasmo anche la visita al parco mezzi, facendo una piacevole sosta tra le vetture di servizio e le auto per i pattugliamenti in borghese, dove i bambini hanno potuto vedere da vicino i mezzi utilizzati dalla Squadra Volante, provando l’emozione di sedersi nelle auto della Polizia. Sono state mostrate le principali dotazioni della Volante in uso per il controllo del territorio, spiegando il funzionamento di tutte le attrezzature di bordo, tra cui la “paletta”, i dispositivi di emergenza acustici e visivi ed il funzionamento delle comunicazioni che permettono di mantenere il contatto con gli agenti impegnati sul territorio e di ricevere dalla cittadinanza e dalle altre forze di polizia comunicazioni di allerta e di pericolo. Il tour negli uffici è continuato all’insegna della vicinanza con i poliziotti: via radio i bambini hanno potuto scambiare alcune battute con i poliziotti dalla Squadra Volanti impegnati nell’attività di controllo del territorio, ai quali hanno augurato “buon lavoro”. Un suono di “sirena”, e la giornata si è conclusa nell’entusiasmo generale degli alunni e delle loro insegnanti.

I bambini hanno ringraziato per la disponibilità e la bella occasione donando agli agenti un loro cartellone ed hanno ricevuto dei gadget in ricordo della bella giornata trascorsa: quaderni della Polizia personalizzati con impresse le loro impronte digitali, astucci, colori, penne e palloncini.

Nel raccomandare sempre, in caso di problemi, il dialogo con un adulto di riferimento, il Dirigente ha ricordato che le porte del Commissariato sono aperte per tutti i cittadini, piccoli e grandi.