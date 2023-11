Avola, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato un 19 enne

Ad Avola, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto hanno denunciato un 19enne per porto abusivo di armi e falsa attestazione sull’identità personale.

I militari hanno fermato il giovane a bordo di un motociclo e lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo un bastone telescopico stordente che produce scariche elettriche ad alta tensione.

L’uomo, sprovvisto di documenti, ha tentato di eludere il controllo dichiarando false generalità ai Carabinieri.

Il motociclo è stato sequestrato poiché privo di assicurazione e il 19enne è stato sanzionato per guida senza casco, senza aver conseguito la patente e denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea per porto abusivo di armi e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.