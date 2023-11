Atletico Siracusa, arriva il difensore Domenich Danto: colpo last minute del vicepresidente Antonio Rinauro

Qualità tecnica, forza fisica e visione di gioco. Domenich Danto alzerà il livello, già molto elevato, del reparto arretrato dell’Atletico Siracusa, capolista nel campionato di Terza Categoria con 12 punti in 4 partite. Il ventenne difensore centrale siracusano, svincolato dal primo luglio scorso, è l’ultimo arrivato in casa aretusea e domenica prossima potrebbe esordire in campionato contro la Stella Maris. Proviene dall’under 19 della Fermana ma ha giocato anche con il San Luca in serie D. Il colpo last minute porta la firma del vicepresidente Antonio Rinauro, che lo aveva a lungo corteggiato. “Siamo contenti di essere riusciti a portare qui un giocatore giovane e con grandi prospettive future – ha detto Rinauro – Sapevamo che non sarebbe stato semplice perché aveva ricevuto altre offerte anche da squadre di categorie ben superiori. Alla fine ha firmato con noi e questo ci onora. L’Atletico Siracusa sta crescendo e lo dimostra il fatto che calciatori importanti come Danto scelgano la nostra società”.

Queste le parole del difensore centrale. “Ho spostato con entusiasmo questo progetto. A prescindere dalla categoria, qui c’è voglia di fare le cose per bene e di arrivare lontano. Ringrazio la società e sono pronto a ripagare sul campo la fiducia riposta in me. Sono qui per dare il massimo, ho tanti stimoli e la voglia di rimettermi in gioco”.

Un altro difensore è pronto a rientrare in gruppo. Il trentaduenne Giuseppe Martines ha smaltito l’infortunio alla spalla e domenica potrebbe essere tra i convocati. Si tratta di un giocatore con trascorsi in Eccellenza e Promozione. E adesso è pronto a fare la sua parte con la maglia dell’Atletico Siracusa