Vittoria, aggredirono un uomo: Dacur del questore a 3 minori

Il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi (DACUR) o locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre minori, che si sono resi responsabili dell’aggressione ai danni di un uomo.

I fatti risalgono allo scorso 15 ottobre quando i tre giovani, per futili motivi, avevano aggredito un uomo. A seguito di una segnalazione pervenuta al Commissariato di Polizia di Vittoria una Volante interveniva presso un locale commerciale accertando che un uomo, che si trovava nel locale in compagnia della moglie e della figlioletta, era stato colpito in testa e sul tronco con un tirapugni in metallo riportando ferite gravi, anche se non lo ponevano in pericolo di vita, medicate e refertate presso il locale nosocomio.

Con il provvedimento in questione per la prima volta in provincia nei confronti di minori, ha vietato ai tre giovani, per ragioni di sicurezza, l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro storico di Vittoria ricomprese nel rettangolo stradale delimitato dalle Vie Milano, Via Resistenza, Via Garibaldi e Via G.B. Iacono, siti nel centro di Vittoria ricompresi nel rettangolo stradale delimitato, area individuata in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 05.00 del giorno successivo alla notifica del provvedimento.