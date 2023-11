Regione, 175 mila euro per il Natale nel Ragusano

Sarà un Natale molto più ricco da un punto di vista organizzativo grazie ai 175 mila euro che arrivano in provincia di Ragusa attraverso gli emendamenti presentati dall’Onorevole Ignazio Abbate alla manovra finanziaria approvata oggi all’ARS. Nel dettaglio per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale, l’assessorato Sport, Turismo e Spettacolo erogherà un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2023 relativamente al Natale a Modica (75 mila euro), a Scicli (25 mila), a Ragusa (25 mila), a Pozzallo (25 mila) e a Ispica (25 mila), in quest’ultimo caso per la maggior parte destinati all’organizzazione della trentunesima edizione del Presepe Vivente.