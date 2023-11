Modica, a Palazzo Grimaldi si presenta il romanzo di Gianni Stornello "I giorni dell'oleandro"

Si presenta domani, venerdì 17, a Palazzo Grimaldi di corso Umberto 106 a Modica, il romanzo del giornalista Gianni Stornello "I giorni dell'oleandro". L'appuntamento è per le ore 16. Dialogherà con l'autore il giornalista Salvatore Cannata.

Ad organizzare l’incontro la Fondazione Grimaldi in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Modica e la casa editrice Laurana.

Nel romanzo, l’immaginario paese siciliano di Collecalandra è teatro di tre appassionanti storie delle quali sono protagonisti l’anziana Lena, che torna a Collecalandra dopo averlo lasciato diciassettenne per il trasferimento a Napoli del padre carabiniere; la figlia Marianna, appassionata di archeologia; il nipote Marco, promettente giornalista. Lena scoprirà una imprevedibile verità sulla misteriosa fine del suo amore giovanile con Duccio, conosciuto fra i banchi del liceo di Collecalandra; Marianna si imbatterà nelle intricate e controverse vicende di una nave bizantina scoperta sessant’anni prima nella costa del paese siciliano; Marco realizzerà una sensazionale inchiesta su due gemelli separati alla nascita, inchiesta che gli aprirà le porte della professione giornalistica.