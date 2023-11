Menzione d'onore per studentessa modicana laureatasi al Politecnico di Torino

Prestigioso riconoscimento per una giovane modicana laureatasi al Politecnico di Torino. La terza edizione del "Premio di Laurea Ingenio al Femminile" ha coronato il suo successo mettendo in luce il ruolo cruciale delle donne nell'ingegneria italiana. L'evento, ospitato presso la sede del CNEL a Roma, ha premiato le tre migliori tesi di laurea prodotte nell'anno accademico 2021-22 tutte incentrate sul tema "Engineering for People - L’ingegneria a supporto delle ‘5P’ dello sviluppo sostenibile”.

La modicana Laura Modica, laureatasi con Lode al Corso Magistrale di Ingegneria Energetica e Nucleare del Politecnico, ha ricevuto la menzione d’onore per la sua Tesi Magistrale “Development of Al-based models for the management of energy communities”. Sono state 274 le domande completate, ammesse e valutate, di cui 251 ammesse alla fase di valutazione.